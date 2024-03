Roccella, 7 ottobre sia il giorno contro femminicidio di massa

"Israele è l'unico posto in Medio Oriente dove le donne sono e possono essere libere. Oggi faccio una proposta: l'8 marzo è una festa delle donne ma nacque da una data luttuosa. Il 7 ottobre è una data luttuosa, diventi quindi la data e il giorno contro il femminicidio di massa". Lo ha detto la ministra Eugenia Roccella, alla manifestazione del comitato 7 ottobre per le donne ebraiche. "Non tutte le associazione sono dalla parte di Non una di meno e non tutte dimenticano la sorellanza", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA