Opposizioni lanciano raccolta firme per legge sul salario minimo

"Abbiamo deciso di lanciare insieme una legge di iniziativa popolare per riproporre il Salario minimo di nuovo in Parlamento. Per rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento. Vediamo se il Governo avrà il coraggio di affossare anche una legge firmata da centinaia di migliaia di cittadine e cittadini. Raccoglieremo le firme in tutte le città e anche online per affermare un diritto sancito costituzionalmente ma tradito nel paese e dal Governo Meloni.

Facciamo fare un passo avanti all'Italia". E' quanto si legge nella proposta sottoscritta dai leader di Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Azione, +Europa e Psi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA