Bonaccini, col il Pd unito si può vincere in Abruzzo

"Se è unito il Pd è più unito il centrosinistra e si può vincere anche in Abruzzo. Non vogliamo più quelle stagioni che nel Pd si facevano la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra. C'è un clima di fiducia sul fatto che si può vincere. Sono le ultime ore quelle che contano, i sondaggi non contano nulla, contano i voti. E anche i sondaggi qua non vanno male". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un comizio a Pescara.



