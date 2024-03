Gasparri, mi sono dimesso dalla presidenza di Cyberealm

"Comunico di essermi dimesso dalla presidenza non operativa di Cyberealm, società che non merita astiosi e immotivati attacchi". Lo scrive il capogruppo FI, Maurizio Gasparri, in una lettera al presidente Ignazio La Russa.

"Ho sempre ritenuto assolutamente compatibile con il mio ruolo di senatore l'incarico non operativo di presidente di una società privata", spiega. Non mi sono dimesso prima per consentire agli organi del Senato di esprimersi. Un giudizio che mi ha dato ragione, mentre attendo l'esito dei giudizi a carico dei programmi Rai, di alcuni giornali e di singoli vaniloquenti che scaturiranno dalle mie numerose denunce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA