Meloni a Bolzano e Trento il prossimo 12 marzo

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Trentino Alto Adige il prossimo 12 marzo. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

L'occasione della visita, ha detto ancora il presidente altoatesino, "è quella della firma dell'accordo sul fondo di sviluppo e coesione, ma ovviamente ci sarà anche la possibilità di incontri e la presentazione di alcune eccellenze del territorio, come il Noi Techpark di Bolzano".



