Commissioni, con patto Ue valutare revisione norme bilancio

Un'indagine conoscitiva congiunta per valutare l'impatto del nuovo Patto di stabilità sulle "procedure nazionali di bilancio", su "Def e Nadef" e "tempi e contenuti" del percorso di programmazione economica. L'hanno deliberata le commissioni Bilancio di Camera e Senato che faranno un ciclo di audizioni con l'obiettivo di chiudere entro "maggio 2024". Si potrebbe rendere necessaria, si legge, una "revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione" contenuta "tanto nella legge rinforzata" che applica il pareggio di bilancio inserito in Costituzione, sia la "legge di contabilità e finanza pubblica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA