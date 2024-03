Missioni militari al voto di Camera e Senato

Prende il via nell'Aula della Camera l'esame della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a tre nuove missioni internazionali. Si tratta della missione 'Levante', finalizzata a "fronteggiare una potenziale escalation nel conflitto Israele-Hamas, inclusi interventi umanitari a favore della popolazione civile ell'area". Poi c'è la missione 'Eunavfor Aspides', che si concretizza in "iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano indiano nord-occidentale". In particolare, "l'avvio di EUNAVFOR ASPIDES - si legge nel documento - è stato deliberato nel corso della riunione del Consiglio affari esteri del 19 febbraio, con l'obiettivo di ripristinare e salvaguardare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2722(2024), approvata il 10 gennaio 2024, in cui si chiede l'immediata cessazione degli attacchi Houthi e si ribadisce il diritto degli Stati membri, in conformità al diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione".

La terza missione è chiamata "Euam Ukraine" ed è finalizzata a sostenere l'Ucraina "nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile e si inserisce nel quadro del percorso di adesione di Kiev all'UE, che richiede l'adozione e l'attuazione delle riforme pertinenti, in particolare nei settori della democrazia, dei diritti umani, dell'economia di mercato e dell'attuazione dell''acquis' dell'UE, con particolare riguardo al rafforzamento dello Stato di diritto, attraverso la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione".

Nel testo della deliberazione si spiega poi che "la consistenza massima complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei vari teatri operativi è di 834 unità, mentre il fabbisogno finanziario è pari a euro 45 milioni 863 mila e 901 euro, di cui 35.213.901 euro relativi all'anno 2024 e 10.650.000 euro per obbligazioni esigibili nel 2025. A questi si aggiungono euro 66.543 per il magistrato distaccato in Ucraina nell'ambito della missione EUAM Ukraine".

Con la deliberazione si propone all'Assemblea di autorizzare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle tre nuove missioni.



