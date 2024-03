Sardegna: ultimi dati, si riduce il distacco di Todde

Lo scrutinio definitivo delle 1844 sezioni in Sardegna ancora non c'è. A cinque giorni dall'inizio dello spoglio manca ancora la proclamazione degli eletti. Le commissioni circoscrizionali insediate nei tribunali dell'Isola stanno esaminando i verbali arrivati dalle sezioni già scrutinate ma in ballo c'è soprattutto la chiusura dei dati dei 22 seggi mancanti. Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, il vantaggio della neo governatrice M5s Alessandra Todde sul candidato del centrodestra sconfitto Paolo Truzzu (FdI) si sta assottigliando: il divario tra Todde e Truzzu sarebbe sceso a circa 1500 voti, rispetto ai 2615 "ufficiali" di lunedì.

Sono 22 le sezioni elettorali da scrutinare: 4 a Sassari, 2 a Sorso, 3 a Sestu, 2 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale e 1 a Villasor.





