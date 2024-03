Meloni: 'Rapporti con il Colle ottimi, qualcuno vuole creare crepe'

"Da quello che so io il Quirinale non fa filtrare i propri umori quando ha qualcosa da dire la dice. Se qualcuno pensa che la mia dichiarazione sia riferita a Mattarella significherebbe che Mattarella abbia tolto il sostegno alle forze dell'ordine, ma non è così e io non mi riferivo al Capo dello Stato, Giorgia Meloni ce l'aveva con la sinistra. I miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi anche se ci sono dei tentativi di creare una crepa con il Quirinale". Non ci sono distanze con il Capo dello Stato". Lo ha detto Giorgia Meloni riferendosi alle dichiarazioni sulla vicenda Pisa.

"Ce l'avevo con la sinistra sempre capace di criticare quando le cose vanno male ma mai capace di difendere le forze dell'ordine". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Toronto, a chi gli domandava se si riferisse al presidente della Repubblica nella sua dichiarazione sulle pericolo di "togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra".

"I miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi, c'è un tentativo di creare una crepa fra Palazzo Chigi e il Quirinale per schermare la contrarietà alla riforma del premierato. Non mi sembra corretto utilizzare una figura come quella del presidente della Repubblica per questo". Lo ha detto la premier sottolineando che "chi è serio sa benissimo che ho fatto una riforma che volutamente non tocca i poteri del capo dello Stato, perché so che il presidente Mattarella è una figura di garanzia, è un'istituzione unificante".

"I poteri restano fermi e immutati", ha aggiunto Meloni rinnovando "la totale stima" al capo dello Stato e "solidarietà per i tentativi di utilizzarlo: il gioco mi è chiarissimo, si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare".

"Sergio Mattarella è una figura di garanzia. non si può utilizzare l'autorevolezza del Capo dello Stato per fare una campagna contro il premierato e per un interesse di partito. E' una mancanza di rispetto nei confronti del presidente della Repubblica". Lo ha affermato Giorgia Meloni al termine dell'incontro con Trudeau. La premier esprime anche solidarietà e stima per il Capo dello Stato per questi tentativi "scorretti" di coinvolgerlo.

