Meloni a Toronto, incontro con Trudeau e serata all'Art Gallery

Atterrata ieri a Toronto dopo la visita a Washington e il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la premier Giorgia Meloni prosegue oggi la missione oltreoceano incontrando il primo ministro del Canada Justin Trudeau.

Il bilaterale, organizzato per condividere le priorità della presidenza italiana del G7, inizierà alle 17.30 italiane, con un tête-à-tête fra i due leader al diciannovesimo piano dell'Hotel Fairmont Royal York. L'appuntamento - si legge nel programma ufficiale del governo canadese - è chiuso alla stampa, e sarà seguito da un pranzo di lavoro.

È invece aperto alla stampa il ricevimento (dalle 18.30 locali, mezzanotte e mezza in Italia) organizzato dal governo canadese all'Art Gallery of Ontario, con i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi, dove sono previsti gli interventi di Meloni e Trudeau. È ancora in fase di definizione l'orario dell'incontro di Meloni con la stampa, anticipato ieri da Palazzo Chigi.

Al termine della giornata, come conferma anche il programma ufficiale del governo canadese, è prevista la partenza di Meloni per Roma, con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.



