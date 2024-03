Inchiesta Perugia, per ora non emergono dossier su politici

Nessun dossier su personaggi istituzionali e politici ma una presunta attività di ricerca di informazioni a strascico che in tanti casi ha dato esito negativo quella contestata dalla procura di Perugia nell'indagine che coinvolge Pasquale Striano finanziere che era distaccato alla procura nazionale antimafia nel gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo delle Sos, le Segnalazioni di operazioni bancarie sospette, e da tempo trasferito. Secondo quanto risulta all'ANSA al momento non risulterebbe che le informazioni acquisite siano state utilizzate in un'attività di dossieraggio.



