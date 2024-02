Tesei, ricandidatura è riconoscimento del lavoro svolto

Per Donatella Tesei la sua ricandidatura alla presidenza della Regione Umbria da parte del centrodestra "rappresenta anche il riconoscimento del lavoro fin qui svolto, in condizioni spesso difficili e straordinarie come quelle che abbiamo vissuto in questi quasi cinque anni". Lo sottolinea parlando con l'ANSA. "Devo ammettere che la notizia non mi coglie di sorpresa perché ero a conoscenza sia del vertice sia della volontà, da parte dei partiti della maggioranza, di confermare la mia candidatura per le prossime elezioni regionali. Una ufficialità che accolgo con grande piacere" aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA