Mattarella alla Reggia di Caserta per l'anno vanvitelliano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Reggia di Caserta in occasione della chiusura dell'anno vanvitelliano, indetto per la ricorrenza del 250mo anniversario della nascita di Vanvitelli.

Ad accogliere Mattarella c'erano il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Caserta, Carlo Marino.

Nella giornata di oggi sempre alla presenza del Capo dello Stato verranno inaugurate le sale della Gran Galleria.



ll presidente Mattarella prima della visita alla Reggia vanvitelliana, si è recato alla Chiesa di San Francesco di Paola per rendere omaggio alle spoglie dell'architetto Luigi Vanvitelli, conservate nella cripta all'interno di un'urna. Ad accogliere il Capo dello Stato il Vescovo di Caserta Pietro Lagnese, il parroco Biagio Saiano mentre all'esterno sono presenti tanti piccoli alunni dell'istituto comprensivo Moro-Pascoli con le bandiere tricolori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA