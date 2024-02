Il Papa oggi al lavoro, diverse le udienze in Vaticano

Il Papa, dopo gli esami effettuati ieri al Gemelli Tiberina, è tornato nel pieno del lavoro. Diverse le udienze di oggi, tra le quali l'incontro con i vescovi dell'Emilia-Romagna in 'visita ad limina'.

Tra le udienze che Papa Francesco ha avuto questa mattina in Vaticano anche quella con il card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, con padre Andrzej Komorowski, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pietro e mons. Rui Manuel Sousa Valério, Patriarca di Lisbona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA