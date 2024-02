Oltre 40% sezioni scrutinate in Sardegna, Truzzu sempre avanti

Dopo oltre 10 ore e mezzo dall'inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle elezioni regionali in Sardegna non arriva al 50% delle sezioni scrutinate e si ferma al 44,4% ossia 819 su 1844. I dati ancora parziali vedono ridursi il vantaggio del candidato del centrodestra Paolo Truzzu al 46,7%, mentre Alessandra Todde del centrosinistra recupera qualcosa e si ferma attualmente al 44,3%. Sempre dietro Renato Soru con la sua Coalizione sarda all'8,1% e Lucia Chessa con Sardigna R-esiste allo 0,9%.

Intanto, però, iniziano a delinearsi i risultati - sempre parziali - per le singole liste: il Partito democratico si attesta per ora al 14,2%, seguito da Fratelli d'Italia al 13,5%, Forza Italia all'8,2, mentre il Movimento 5Stelle al 7,7% con la Lega che, invece, si ferma attualmente al 4%.



