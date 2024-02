Incontro fra Meloni, Salvini e Tajani a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani si sono incontrati per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi. Si tratterebbe di un appuntamento per fare il punto sull'azione di governo, concordato dai leader del centrodestra dopo il comizio di Cagliari a cui hanno partecipato mercoledì scorso. A Palazzo Chigi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri (slittata di mezz'ora alle 16) e nelle prossime ore è atteso l'esito delle elezioni regionali in Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA