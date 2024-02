Truzzu, 'il voto disgiunto può esserci anche a sinistra'

"Io credo che per vincere le elezioni serve che tutti i partiti della coalizione prendano un voto. Il voto disgiunto si può fare, ma anche dall'altra parte". Risponde così il candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ai giornalisti davanti al cantiere del mercato di San Benedetto di Cagliari, in attesa del vice premier Matteo Salvini e che hanno chiesto sull'ipotesi di un eventuale voto disgiunto di alcuni alleati.

"Io penso che quando in campagna elettorale un candidato attacca l'altro è quello che rincorre - osserva Truzzu che è riuscito a organizzare l'agenda e incontrare nell'ultimo giorno di campagna elettorale il leader del Carroccio - è quello che ha argomenti e che ha difficoltà e vuole recuperare il qualche punto percentuale".

"Io non ho l'abitudine di mettermi a denigrare i miei avversari per cercare di recuperare il consenso - precisa il candidato del centrodestra -. Il consenso si recupera sulle idee, proponendo ai cittadini una visione della propria comunità, della propria terra, della propria isola. non come stanno facendo quindi dall'altra parte, dalle altre parti almeno. Io chiedo ai sardi di votare chi si impegna per loro e per la Sardegna - è l'appello al voto del sindaco - non chi vuole realizzare in quest'Isola un esperimento politico tra Pd e 5Stelle.



