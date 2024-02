Schlein,'la Sardegna non è un laboratorio di test nazionali'

"La Sardegna non è e non sarà mai un laboratorio, né sede di test nazionali. Quello che c'è in gioco per il voto di domenica è il futuro di questa terra, di questa comunità orgogliosa che cerca il suo riscatto dopo cinque anni di disastroso governo della destra, guidata da Solinas, talmente disastroso che se ne sono accorti anche loro e hanno cambiato all'ultimo il candidato". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein stamani a Cagliari, in visita al mercato di via Quirra, accompagnata dal segretario regionale del Pd Piero Comandini e dal senatore Marco Meloni.

Riferendosi alla coalizione di centrodestra ha aggiunto: "Sono gli stessi partiti che hanno fatto il disastro in questi cinque anni peggiorando la continuità territoriale, la sanità pubblica che è scesa dal decimo al 20/o posto. E qui quello che tocchi con mano è la fatica del potere d'acquisto che è calato nelle famiglie".



