La moto come terapia,ok della Camera a una proposta di legge

Nell'Aula della Camera si approva con 129 sì, 90 astenuti e 5 no la proposta di legge per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Il provvedimento, primo firmatario Massimiliano Panizzut (Lega), riconosce e promuove l'uso della moto "in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale" quale "terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione", per "contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità".



