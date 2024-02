Governo porrà oggi la fiducia sul Milleproroghe in Senato

Il governo porrà oggi pomeriggio in Aula al Senato la fiducia sul decreto Milleproroghe. E' quanto è stato annunciato alla Conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama.

Il dl arriva in Aula senza mandato al relatore a riferire.

Sarà dunque esaminato nel testo approvato dalla Camera.

"La commissione Affari costituzionali - ha spiegato il presidente, Alberto Balboni - non è stata in grado di iniziare e completare l'esame del Milleproroghe. Per l'ennesima volta - ha aggiunto - esprimo il rammarico di tutta la mia commissione per non aver potuto approfondire. All'unanimità la commissione ha deciso appena sarà possibile di aprire una riflessione sulle regole che sovrintendono i nostri lavori perché merita una riflessione profonda. La nostra Costituzione impone l'esame dei provvedimenti in entrambi i rami del Parlamento".



