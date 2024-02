Terzo mandato, non ancora convocato il gruppo di lavoro Pd

Non è ancora arrivata una convocazione del gruppo di lavoro del Pd varato ieri dalla direzione del partito e chiamato a discutere una riforma complessiva degli enti locali. In base a quanto si apprende, i componenti sono comunque "reperibili", perché l'impegno è quello di arrivare al voto dell'emendamento della Lega sul terzo mandato dopo averne discusso e aver fatto sintesi. L'emendamento della Lega potrebbe arrivare al voto in commissione Affari costituzionali al Senato giovedì, ma non è escluso che ci sia uno slittamento alla prossima settimana. Lo scopo del gruppo di lavoro Pd, viene però ricordato, non è solo quello di concordare la posizione del partito rispetto all'emendamento della Lega, ma è quello ben più ampio di trovare un accordo fra le varie posizioni presenti nel partito riguardo una riforma complessiva degli enti locali, di cui il terzo mandato è una componente. Del gruppo di lavoro fanno parte i componenti della segreteria Alessandro Alfieri, Davide Baruffi e Igor Taruffi, di capigruppo al Senato Francesco Boccia e alla Camera Chiara Braga e alcuni sindaci, fra cui quello di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, quello di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, e quello di Firenze Dario Nardella.



