Schlein, chiediamo il cessate fuoco a Israele da ottobre

"Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa". Ha risposto così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al suo arrivo al teatro Massimo di Cagliari per l'incontro elettorale a sostegno della candidata governatrice in Sardegna, Alessandra Todde, a un gruppo di manifestanti pro Palestina che la attendevano con le bandiere e al grido di "Palestina libera".

I manifestanti hanno chiesto con insistenza alla leader del Pd un intervento per chiedere il cessate il fuoco. La segretaria dem, reduce dalla tappa nel Sulcis, è salita immediata sul palco con Alessandra Todde e il segretario regionale Piero Comandini davanti a una platea di un migliaio di persone.



