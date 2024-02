Pd a Calderone, subito patente a punti in edilizia

"La ministra Calderone avvii con urgenza il confronto con le parti sociali e con tutte le forze parlamentari per migliorare la condizione del lavoro nel nostro Paese, mettendo al centro il tema della sicurezza, prioritariamente dando attuazione alla patente a punti alle imprese edili ed estendendo le regole sugli appalti anche nei rapporti tra privati". Lo chiedono Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Arturo Scotto, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro e i deputati democratici Emiliano Fossi, Mauro Laus, Marco Sarracino e Maria Cecilia Guerra che hanno presentato un'interrogazione parlamentare a cui domani la ministra del Lavoro risponderà in commissione alla Camera.

"La deregolamentazione avviata dal governo Meloni ha comportato meno tutele, maggiore precarietà, riduzione dei margini di flessibilità pensionistica e un sistematico allentamento delle regole in materia di sicurezza sul lavoro - sottolineano i dem, che chiedono al governo - una radicale revisione delle politiche finora attuate, il coinvolgimento delle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA