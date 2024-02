Navalny:interpellanza Sensi,"non siamo uno stato di polizia"

"Depositeremo nelle prossime ore un'interpellanza al ministro dell'Interno sui dettagli e sulle ragioni dell'identificazione dei manifestanti che volevano onorarne la memoria sotto la targa di Anna Politkovskaya a Milano. L'obiettivo è avere risposte in Parlamento il più presto possibile". Lo annuncia all'ANSA il senatore Pd Filippo Sensi.

"Mi risulta che i manifestanti, una decina, abbiano trovato già in loco degli agenti Digos, che poi hanno provveduto ad identificarli. Perché? Avevano avuto istruzioni in tal senso? Erano persone che portavano un fiore. Il nostro è uno stato di diritto, non di polizia", aggiunge.

In mattinata il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, aveva commentato così l'accaduto: "É capitato pure a me nella vita di essere identificato, non è un dato che comprime una qualche libertà personale".



