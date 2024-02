Meloni, l'Autonomia è sfida tra amministratori capaci e incapaci

"Non c'è affatto un tentativo di indebolire ma di rafforzare" con l'autonomia differenziata "consapevoli dell'enorme potenziale del Mezzogiorno. I cittadini che vivono in queste regioni non devono avere paura di niente, hanno affrontato di tutto compresa la 'ndrangheta e la criminalità organizzata e devono poter contare sulla sfida della responsabilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell'accordo per lo sviluppo e la coesione. L'Autonomia "non crea un divario tra Nord e Sud ma tra amministrazioni capaci e quelle che capaci non sono state".



