Ecco la norma "salva sindaci", responsabili solo per la politica

La cosiddetta norma "salva sindaci", che separa la responsabilità politica da quella amministrativa, invocata da tempo dall'Anci, potrebbe diventare presto realtà.

Forza Italia e Lega hanno infatti depositato in Senato due emendamenti al decreto elettorale che vanno in questa direzione e che riprendono l'ordine del giorno del Pd al ddl Nordio che invece era stato respinto dal governo.

Il senatore di Fi Mario Occhiuto, ha spiegato all'ANSA, di "sperare" che arrivi il via libera dal governo a questa norma che eviterebbe situazioni come quella dell'imputazione di Chiara Appendino a Torino per gli incidenti di Piazza San Carlo.



