Renzi, c'è lo stesso clima di quando vinsi le primarie a Firenze

"Oggi è il 15 febbraio e esattamente 15 anni fa ho vinto la sfida più incredibile della mia vita politica: le primarie a Firenze. Non è stata la più bella campagna elettorale solo perché la più bella sarà la prossima.

Ma sicuramente quello è stato un risultato al quale non credeva quasi nessuno. Quindici anni dopo sento crescere lo stesso clima di allora. Buon segno". Così Matteo Renzi nella sua e-news.

"La situazione internazionale è molto seria, anche se pochi se ne occupano. Uno dei motivi per cui mi candido alle Elezioni Europee è rimettere le questioni geopolitiche al centro dell'agenda di Bruxelles. Capisco che possano sembrare noiose.

Ma da queste questioni dipende il futuro del pianeta. E la dignità della politica", aggiunge.



