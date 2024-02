Senato approva la legge di delegazione Ue, è ok definitivo

Via libera definitivo alla legge di delegazione europea 2022-2023: con 93 voti favorevoli, 29 contrari e 25 astenuti l'aula del Senato ha approvato la legge delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Il provvedimento - nato su iniziativa del ministro per gli Affari Ue, Fitto - è stato approvato dalla Camera lo scorso 20 dicembre. Formato da 19 articoli, fa riferimento a 10 direttive e 7 regolamenti Ue. Al centro di polemiche, la "legge bavaglio" (definizione delle opposizioni) che introduce il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare.



