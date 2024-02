Santanchè, sul terzo mandato la quadra la troviamo

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, non è "particolarmente favorevole al terzo mandato", ma aggiunge rivolgendosi ai giornalisti che la sollecitavano sul tema a margine degli Stati Generali della nautica a Napoli: "State certi che noi che governiamo da tanti anni insieme come centrodestra, con Forza Italia e con la Lega, una quadra la troviamo e l'abbiamo sempre trovata. Dovete andare altrove per trovare dei disaccordi. Noi la troviamo su tutto. Quindi mettetevi il cuore in pace che la soluzione c'è".



