Molinari (Lega), FdI non vuol darci il terzo mandato

Il no al terzo mandato per il premierato "credo sia più una mossa di chi non vuole il terzo mandato: c'è un gioco di Fdi a non volerci dare il terzo mandato per i governatori. Questa è la spiegazione". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a Start su SkyTg24.

"Noi - ha osservato - abbiamo già ottenuto un risultato importante" con l'approvazione di "una norma a cui lavoravamo da tempo che toglie il limite dei mandati nei comuni sotto i 5mila abitanti e lo estende da 3 fino a 15 mila. È chiaro che lo stesso principio lo vorremmo applicare anche ai comuni più grandi e alle regioni".



