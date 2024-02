MO: Schlein, voto importante, vedremo se il governo cambia linea

"E' estremamente importante che finalmente la Camera abbia approvato una richiesta di cessate il fuoco umanitario immediato, per fermare questo massacro di civili, per liberare gli ostaggi israeliani e portare aiuti umanitari necessari alla popolazione palestinese". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervistata al Tg3. La linea del governo sta cambiando? "Questo lo vedremo solo col tempo, quello che abbiamo apprezzato è che ieri siamo riusciti a far passare una cosa che il Pd chiede da ottobre per poter riprendere un dialogo che porti alla soluzione dei due popoli e due Stati".





