La Russa,non penso ci sarà Giurì d'onore sul caso Balboni-Boccia

Dopo la schiarita di ieri tra il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, e il capogruppo Pd, Francesco Boccia, oggi la conferma del presidente del Senato, Ignazio La Russa: si va verso una conciliazione amichevole che non richiede la convocazione del Giurì d'onore chiesto da Balboni per alcune frasi sulla sua conduzione della commissione . "Penso che non verrà convocato - spiega La Russa -. Ieri c'è stato un colloquio amichevole dove Boccia ha confermato di non aver detto la frase incriminata. Era una critica politica. Sicuramente non è vera perché Balboni ha un atteggiamento meraviglioso".



