Giambruno: 'Giorgia sarà sempre la persona più importante per me'

Dulcis in fundo. Arriva a fine presentazione la domanda probabilmente più attesa da chi ha saputo della presenza di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, alla presentazione nel giorno di San Valentino del libro di Candida Morvillo "Sei un genio dell'amore e non lo sai", edito da HarperCollins.

"Cosa rappresenta oggi Giorgia per te?", gli chiede l'autrice. "È l'unica domanda a cui rispondo, perché non è terapia di gruppo - dice il giornalista di Mediaset -. Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più".

È la prima volta che Giambruno torna sul suo rapporto con la premier, dopo la decisione di quest'ultima di lasciarlo a seguito dei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. Nessuna parola in più, neanche sulle voci di un presunto riavvicinamento rilanciate da siti di gossip. L'ex first gentleman schiva qualche domanda dell'autrice e di Gaia Tortora, che modera l'incontro, preferendo concentrarsi sul rapporto con la figlia.

"Io ho aspettato 50 anni per amarmi. Tu ti sei sempre amato molto?", gli chiede Tortora. "Beh, insomma...", replica lui, annuendo, tra le risate della sala piena a metà. "Tutti abbiamo avuto problematiche, ma ho trovato il modo di superarle - chiarisce poi -. Quando si è più piccoli si criticano i genitori, poi si accettano per come sono. Mi auguro che mia figlia mi possa giudicare per quello che sono. Ho cercato sempre di sollevarmi con grandissima onestà. Non sono un genio dell'amore, ma sono una persona perbene. Ci tengo a sottolinearlo".

"Una persona perbene", afferma in risposta evidentemente alle accuse di sessismo piovutegli addosso dopo le frasi inopportune rivolte alle colleghe nei fuori onda. L'ex compagno della premier fa poi qualche accenno agli amori di gioventù. "Da giovane ho vissuto amori come tutti noi - afferma -. Le esperienze vanno vanno fatte e vissute, non sono preoccupato per il futuro di mia figlia". Candida Morvillo, firma del Corriere della Sera, nel frattempo racconta aneddoti delle interviste con persone famose, come Antonio Banderas, con le quali spesso finisce a parlare di sentimenti. Poi del rapporto con i lettori alla Posta del Cuore sul Corriere del Mezzogiorno. Nel libro, che è anche allegro, racconta di come ha visto cambiare le relazioni assieme allo spirito dei tempi. Le ha viste diventare via via meno solide, le ha viste abbattere via via le barriere di genere fino a farsi fluide, e ha imparato che è possibile conoscere tutte le risposte alle domande che l'amore ci pone.

L'autrice cerca di spiegare come amare e come farsi amare, come trovare un amore sano e come evitare le relazioni tossiche.

Poi indica i sei passi per amare: ridare valore all'amore; trovare la persona giusta; evitare le relazioni malate; costruire l'amore; gestire il salto di qualità; superare le crisi.



