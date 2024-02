Foti, emendamento sul terzo mandato non ha requisiti di urgenza

"L'emendamento della Lega al dl elettorale sul terzo mandato? Faccio notare che si tratta di un dl. Gli emendamenti dovrebbero riferirsi al caso di necessità e urgenza per i quali il decreto viene adottato ai sensi della Costituzione. Ritengo che, allo stato attuale, non sia possibile riconoscere i requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero portare la politica a pronunciarsi in un senso o nell'altro. Se il Governo avesse ritenuto di dover adottare il provvedimento d'urgenza l'avrebbe inserito direttamente nel dl. Il Senato lo valuterà e si esprimerà". Lo dice il capogruppo Fdi alla Camera, Tommaso Foti, a Ping Pong su Radio1Rai.



