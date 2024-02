Europee, Santoro lancia la 'lista per la pace'

Michele Santoro lancia la lista 'Pace, Terra e dignità' per le europee insieme a Raniero La Valle, che ha promosso l'iniziativa con il noto giornalista televisivo, e Benedetta Sabene. Questo "non è un partito ma un movimento, vettore per portare al centro della campagna elettorale per le europee la parola pace". E "se per caso questa piccola formazione prendesse il 4 o anche il 3 per cento dei voti questo rappresenterebbe un terremoto politico nel Paese", ha detto Santoro. A suo avviso, "la sinistra è in frantumi e di certo non siamo noi la causa. È evidente che il M5S persegue una sua strategia di opposizione e il Pd ne ha una diversa. Noi non siamo in competizione con loro, puntiamo al voto di chi non va più a votare". Sulla composizione delle liste, ha risposto: "Non c'è da essere impazienti entro 12 giorni le comunicheremo".

