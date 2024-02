Il Papa vede Milei prima della canonizzazione di 'Mama Antula'

Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro, dove stamane all'Altare della Confessione presiede la messa e il rito di canonizzazione della prima santa argentina, Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa (1730-1799), laica consacrata meglio nota come 'Mama Antula', fondatrice della casa di esercizi spirituali a Buenos Aires.

Prima della messa, nella Sagrestia della Basilica, previsto il saluto del Papa al presidente argentino Javier Milei, che guida la delegazione ufficiale del suo Paese alla cerimonia di stamane. Si tratta del primo incontro fra i due dopo l'elezione di Milei alla Casa Rosada. Accompagnano il capo di Stato, che domani mattina sarà ricevuto in udienza dal Pontefice al Palazzo apostolico vaticano, la ministra degli Affari esteri, Diana Mondino, il ministro dell'Interno Guillermo Francos, la ministra del Capitale umano, Sandra Pettovello, la segretaria generale della Presidenza, Karina Milei, sorella del presidente, il segretario per il Culto, Francisco Sánchez, e il rabbino Axel Wahnish, designato nuovo ambasciatore dell'Argentina in Israele.

Concelebrano la messa di stamane con il Papa, in una Basilica vaticana gremita, 275 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Tra loro i concelebranti della postulazione, Jorge García Cuerva e Vicente Bokalic Iglic. Presente anche la postulatrice della causa di canonizzazione di 'Mama Antula', avvocato Silvia Correale.



