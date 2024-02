Foibe: Sala, le polemiche del centrodestra sono solo strumentali

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato stamani, a margine della cerimonia davanti al monumento che in piazza della Repubblica ricorda le vittime delle foibe, agli esponenti del centrodestra che ieri lo hanno accusato di voler limitare le celebrazioni nel Giorno del Ricordo.

"Io parlo con i referenti della associazioni che mi pare siano totalmente d'accordo con me. Il resto sono polemiche strumentali - ha detto Sala -. Vorrei solo ricordare che se c'è questo monumento dipende da un sindaco che si chiama Beppe Sala.

Gli altri hanno fatto solo chiacchiere, non parlo degli altri sindaci ma delle opposizioni e di quelli che oggi si lamentano".





