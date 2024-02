Fdi chiede rinvio di 6 mesi obbligo assicurazione per i trattori

È stato depositato da Fratelli d'Italia, con il relatore Angelo Rossi, un emendamento al decreto Milleproroghe, in accordo con il ministro Lollobrigida, che posticipa di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli.

Fonti di Fratelli d'Italia fanno sapere che viene così confermata la volontà del partito, del ministero dell'Agricoltura e del governo Meloni, di voler continuare a sostenere il mondo agricolo attraverso misure di buonsenso e che farà il possibile, in Italia e in Europa, per difendere tutti gli operatori del settore agroalimentare.



