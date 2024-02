Conte, M5s disponibile a incontrare gli agricoltori

"Assolutamente sì. Noi incontriamo tutti e parliamo con tutti perché per noi è importante avere antenne su quella che è la realtà economica e sociale del Paese.

Questo vale per gli agricoltori e per tutte le categorie". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al margine dell'evento "Patria e politica" organizzato a Roma dalla Scuola di formazione M5s rispondendo a un cronista che chiedeva se il M5s fosse disponibile a incontrare gli agricoltori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA