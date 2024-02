Anselmo candidato sindaco per il centrosinistra a Ferrara

Fabio Anselmo, 66 anni, avvocato dei casi Aldrovandi e Cucchi, sarà il candidato sindaco di Ferrara per il centro sinistra. Anselmo ha sciolto la riserva davanti a un sala piena. Sarà lui così a sfidare il sindaco delle Lega Alan Fabbri, che cinque anni fa è riuscito nella storica impresa di strappare Ferrara alla sinistra. Una decisione arrivata soprattutto perché, ha detto, "ho avuto il consenso di tutte le forze politiche di sinistra".

"Se sono qui - spiega Anselmo alla platea - è per scogliere la riserva in positivo: lo faccio in mezzo alla gente, davanti a voi e non ad uno schermo o sui social. La percezione che ho oggi davanti a voi mi dà la carica per questa sfida che voglio vincere".

Anselmo ha poi raccontato la sua storia di avvocato dei diritti civili, rammentato le minacce, con gli spari intimidatori sulla sua casa. Ha poi parlato del sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "è un ologramma", ha detto, alludendo alla frenetica presenza del sindaco sui social e alla sua assenza in consiglio comunale.

"Programmi?" Si chiede,"ci saranno, ora questa città ha bisogno di aria, di ossigeno, Ferrara e diventata asfittica servono cuore e altro per tornare a vincere".



