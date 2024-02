Tajani, farne un caso politico non aiuta Ilaria Salis

"Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria - regolata da norme nazionali ed europee ben definite - in un caso politico. Che regala sicuramente titoloni sui giornali, ma non fa il bene della signora Salis".

Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nell'informativa urgente alla Camera sulla vicenda di Ilaria Salis.

"Io garantista lo sono. E lo sono sempre. A prescindere dalle idee politiche di chi è coinvolto in vicende giudiziarie.

L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità è proprio nell'interesse primario del detenuto", ha aggiunto il titolare della Farnesina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA