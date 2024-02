Gubitosa, è giurì del disonore, ci aspettiamo sentenza politica

"Il Giurì d'onore avrebbe dovuto espletare un compito molto semplice: accertare se la Presidente del Consiglio Meloni avesse mentito al Parlamento dicendo che il governo Conte non aveva coinvolto Camera e Senato sul Mes. In questo senso, è sufficiente prendere atto della cronologia dei fatti: sul Mes ci sono stati 14 passaggi in Parlamento da parte dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai quali vanno aggiunti diversi interventi dei vari ministri competenti.

Il 9 dicembre 2020, infine, è arrivata in Aula la risoluzione che richiamava l'intesa raggiunta dai ministri in Europa. Questi sono i fatti e sono incontrovertibili. Di conseguenza, la Presidente Meloni ha mentito, al Parlamento e agli italiani.

Ora, però, due commissari dell'opposizione hanno lasciato il Giurì e sono venuti meno i presupposti di imparzialità del giudizio, motivo per il quale il Presidente Conte ha chiesto lo scioglimento della commissione. Purtroppo, ci aspettiamo che la maggioranza rinunci a una ricostruzione imparziale dei fatti e prediliga una strumentalizzazione di parte, utile per arrivare a una sentenza politica. A mio avviso, quindi, questo Giurì d'onore è diventato un Giurì del disonore".

Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenuto questa mattina negli studi di Agorà, su Rai3.



