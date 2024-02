Caccia alle risorse, slitta l'emendamento sull'agricoltura

E' caccia alle risorse per l'emendamento al decreto Milleproroghe sull'Irpef degli agricoli. La proposta di modifica alla quale la maggioranza sta lavorando, e che in un primo tempo si era ipotizzato arrivasse entro oggi, dovrebbe arrivare entro il prossimo lunedì.

Slittano poi anche i tempi per presentare l'intero pacchetto di emendamenti di relatori e governo, tra cui quindi la presentazione della proposta sulla rottamazione quater. Su richiesta degli stessi relatori - ha comunicato il presidente della commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori in apertura di seduta - è stato fissato per le ore 10 di domani" un nuovo termine "per emendamenti dei relatori e governo", e quello per i sub-emendamenti è fissato alle 12 di lunedì. "Il governo - ha aggiunto - si è riservato di presentare successivamente l'emendamento sull'Irpef agricola". Non arriverà dunque domani.

Le opposizioni sono andate all'attacco sull'andamento dei lavori. Ora è in corso un ufficio di presidenza.



