Schlein: 'Basta con il servizio pubblico svilito a propaganda'

"Basta con Telemeloni, basta con il servizio pubblico svilire a fare propaganda del governo e basta attacchi al giornalismo in inchiesta". Lo ha detto la segretaria PD Elly Schlein al presidio organizzato dal partito davanti ai cancelli di Viale Mazzini.

Video Rai, Schlein al sit-in del Pd: 'Dal governo un'occupazione militare'

"Siamo qui per l'indipendenza del servizio pubblico e la tutela della libertà di stampa. La misura è colma. Basta attacchi al giornalismo di inchiesta. Basta con telemeloni. Ne va della professionalità dei giornalisti e di chi in Rai lavora", ha proseguito Schlein.

"In Rai sono accaduti fatti tra il grottesco e il vergognoso. Il 14 gennaio il Tg1 ha mandato un servizio sulla gioventù nazionale elevandolo a evento istituzionale. Basta con questo revisionismo. Poi il titolo sui 1000 euro agli anziani che mi porta a fare un riferimento a Achille Lauro che regalava la scarpa destra e dopo il voto la sinistra. Non sono mille euro agli anziani, ma e' una platea ristretta a essere beneficiata. Cosa è rimasto del TG più autorevole? E non va meglio nelle altre reti", ha sottolineato Schlein.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA