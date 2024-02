Pd, da Svimez dati allarmanti su sanità, governo inverta rotta

"Quanto riporta oggi Svimez sulle condizioni critiche di salute del Mezzogiorno dovrebbe allarmare e indurre il governo ad una azione rapida. Invece l'esecutivo Meloni taglia la sanità e non pone argine ai viaggi della salute verso il Nord. In questo modo si compromette in maniera irreversibile la sostenibilità del servizio sanitario nazionale, cristallizzando diseguaglianze inaccettabili per la dignità delle persone che vivono nelle regioni del sud. Chiediamo che, alla luce di questi dati, si apra un confronto parlamentare affinché si inverta la rotta rispetto agli investimenti necessari per garantire la salute delle persone. Lo sottolinea il Pd attraverso il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale, Marco Sarracino.



