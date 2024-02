M5s, totale solidarieta' a Liliana Segre

"Esprimiamo la nostra totale solidarietà alla Senatrice Liliana Segre, una donna che con la sua storia e le sue parole incarna i valori più nobili della Repubblica ogni giorno. Le dichiarazioni di Elena Basile, ex capo missione in Belgio e in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario, nei confronti della senatrice Segre sono gravemente infondate e rappresentano un offensivo attacco non solo nei confronti della senatrice, ma di tutta la nostra comunità. È essenziale che la politica, le istituzioni e noi membri della commissione anti-discriminazioni ci uniamo incondizionatamente attorno alla senatrice Segre per condannare senza riserve queste affermazioni profondamente lesive". Lo sottolineano i senatori pentastellati, membri della commissione anti-discriminazioni Marco Croatti, Sabrina Licheri, Ada Lopreiato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA