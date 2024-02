Camera, pdl malati oncologici rinviata in Commissione

Con 143 voti di scarto l'Assemblea di Montecitorio ha votato il ritorno in Commissione del testo unificato delle proposte di legge per la 'conservazione dei posti di lavoro e i permessi retribuiti per esame e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche'. La maggioranza ha votato a favore del rinvio, le opposizioni si sono astenute.

Il rinvio - "per ulteriori approfondimenti" - era stato chiesto dal relatore Andrea Giaccone (Lega) per problemi, secondo quanto si apprende, di natura economica. Mancherebbero cioè le coperture necessarie. Il testo, a prima firma Debora Serracchiani (Pd) aveva ottenuto massima condivisione in Commissione.



