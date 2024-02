Calenda, sit in alla Rai? Modo di fare politica senza senso

"No, non ci andrò" al sit-in davanti alla Rai. "Io i sit-in li facevo a 14 anni. Noi, oggi, dobbiamo fare una proposta come Dio comanda, siamo pagati per questo". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a SkyTg 24 ribadendo il suo no all'invito del Pd di Elly Schlein a partecipare al presidio di oggi in viale Mazzini per difendere l'indipendenza del servizio pubblico e la libertà di stampa. Per Calenda, dunque, servono proposte, "e non si sa qual è la loro.

Non siamo studenti del liceo Tasso, gli elettori ci pagano per questo, per fare proposte. Questo - ha concluso - è un modo di fare politica che non ha alcun senso".



