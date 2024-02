Schlein: "Con Gentiloni discussi dossier Ue, ci sentiamo spesso"

"Con Gentiloni abbiamo parlato di dossier europei, siamo alla fase finale di questa legislatura e ci sono diversi dossier aperti come la riforma del Patto di Stabilità, il Patto su Migrazione e Asilo e c'è una battaglia in corso che e vorrei che venisse discussa di più in Italia che è la trattativa sulla direttiva sui lavoratori della piattaforme.

Siamo preoccupati, perché l'atteggiamento del governo italiano è ostile". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein durante un punto stampa a Strasburgo.

"Queste le questioni al centro della riflessione con Gentiloni oggi, perché come sapete con Gentiloni ci sentiamo spesso", ha spiegato Schlein che sul Patto di stabilità ha spiegato: "abbiamo accusato duramente il governo di aver accettato a testa bassa un compromesso fatto da altri, in particolare sulla parte dei rigidi parametri quantitativi su deficit/Pil e debito/Pil".



