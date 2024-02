Milleproroghe, verso ok a medici-tutor in pensione a 72 anni

Si va verso l'ok alla possibilità per medici e per dirigenti medici e sanitari di restare in servizio fino a 72 anni con un ruolo di formazione e tutoraggio del personale più giovane. Un emendamento in questo senso al decreto Milleproroghe a firma di Luciano Ciocchetti (FdI) avrebbe avuto infatti - secondo quanto viene riferito - parere favorevole con riformulazione. Sarebbe invece per ora accantonato l'emendamento per prorogare lo scudo penale per i camici bianchi legato alle condizioni emergenziali nelle quali svolgono il loro lavoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA